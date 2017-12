Roba un cotxe a la Jonquera, condueix begut i s'accidenta a l'N-II

Detenen un home després de robar un vehicle, conduir begut per l'NII i accidentar-se. El seguien el propietari del vehicle i un grup d'amics que van veure com el sostreia d'un aparcament proper.

Els Mossos d´Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona el van detenir el passat 25 de desembre. És un home de 23 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a Saint-Felix-de-Lodez (França).

Se l'ha detingut com a presumpte autor d´un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible i per un robatori i furt d´ús de vehicle.

El passat 25 de desembre, al voltant de les sis del matí, es va produir un accident de trànsit a l'encreuament de l'N-II, a l'altura del punt quilomètric 772,5, dins del terme municipal de La Jonquera.

Un cop al lloc, els agents van constatar que un turisme havia xocat amb una de les pilones que delimiten una benzinera.

Els mossos van identificar el conductor, que havia resultat il·lès, i van comprovar que el turisme accidentat l'acabava de sostreure d´un aparcament proper.

El robatori i la fugida amb el vehicle el va presenciar el seu propietari i uns amics que van seguir el lladre fins que es va accidentar.



Quatre vegades la taxa permesa

A més, els agents també van comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota l'efecte de begudes alcohòliques. A la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0.91mg/l, gairebé 4 vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0.25 mg/l.

Per tot això, el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i per un delicte de robatori i furt d´ús de vehicle.

El detingut va passar el mateix dia a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.