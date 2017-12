La sequera fa aparèixer llocs ocults sota l'aigua al pantà de Boadella

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprofitat que l'embassament de Darnius Boadella està al 36% de la seva capacitat per inspeccionar diversos elements que normalment queden ocults per l'aigua.

S'han pogut analitzar les alineacions, l'estat del formigó, l'estat de diverses juntes i la dilatació dels blocs, entre altres aspectes, han informat. D'aquesta manera, es podrà fer un seguiment en continu de quin és el comportament de la presa en el moment que pugin les reserves.

Aquests treballs s'engloben dins les tasques que l'ACA desenvolupa de manera periòdica per al control de la seguretat de les preses que gestionen i que participen de forma molt directa i activa en la gestió dels recursos hídrics i en la reducció dels riscos per inundació aigua avall de la seva ubicació.

L'estat dels embassaments està per sota la mitjana dels darrers anys per la manca de pluges, sobretot durant la tardor.

Al pantà de Saus-Susqueda es poden veure antigues construccions que es van cobrir d'aigua en construir l'embassament.



El pantà, en nivells molt baixos

En aquest moment té uns 22 hm3 emmagatzemats. La mitjana dels darrers deu anys és de 33 hm3 i la de cinc anys de 36,29. Per tant, la situació d'aquest any se situa molt per sota de les reserves habituals per a aquesta època de l'any, que ha deixat en nivells també molt baixos la resta de pantans.