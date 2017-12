El govern de Figueres es compromet a instal·lar càmeres al parc de les Aigües

La zona d'aparcament gratuït del sector del parc de les Aigües de Figueres comptarà amb un sistema de videovigilància per lluitar contra els robatoris i actes vandàlics a vehicles. El projecte va ser proposat per la regidora del PP, Maria Àngels Olmedo, durant les negociacions prèvies a l'aprovació del pressupost.

Les càmeres s'han inclòs en els comptes municipals del 2018 aprovats el passat 27 de desembre amb majoria absoluta. Encara no hi ha cap partida tancada. Primer caldrà redactar el projecte inicial, que haurà de determinar la quantitat de càmeres, la ubicació exacte i el seu cost.

Olmedo confia que el document podria estar enllestit durant el primer semestre i que abans de final d'any ja es podria començar amb la seva instal·lació, malgrat reconèixer la lentitud que caracteritza l'administració.

L'acord respon a una demanda veïnal davant els «constants» robatoris a l'interior de vehicles , vidres trencats i rodes punxades, assegura la regidora del PP. El projecte s'ha contemplat en la partida general d'inversions i es finançaria, en part, gràcies a l'adjudicació a la baixa d'altres projectes.

Les càmeres del parc de les Aigües ja comptarien amb un mínim de 53.882 euros corresponents a l'estalvi en el contracte de les càmeres del barri de Sant Joan, pressupostades en 216.748 euros i adjudicades per valor de 162.866 euros, uns 50.000 de menys.



A canvi del sí

El compromís de l'equip de govern amb les càmeres del parc de les Aigües van convertir l'abstenció del PP en un vot afirmatiu en el ple del pressupost. Tal i com va explicar la mateixa regidora Maria Àngels Olmedo, es tracta d'un «vot de confiança perquè es tirin endavant totes les propostes». I amb això es referia tant als acords per facilitar l'aprovació dels comptes del 2017 –encara pendents d'executar– com els del 2018,

«Tot el que vam demanar tant en els anteriors com en els actuals és necessari per a la ciutat i si no es tiren endavant perjudicaran els ciutadans i seria un retrocés per a Figueres», va assegurar Olmedo.

S'arrossega des del 2012

Els robatoris a vehicles estacionats en aquest aparcament dissuasiu es van convertir en habituals durant el 2012. L'agost de fa cinc anys van detenir sis veïns de Figueres com a presumptes autors de nou robatoris en vehicles i el febrer del 2016 la Guàrdia Urbana va atrapar un altre lladre després d'haver forçat l'entrada a un vehicle.

La possibilitat d'instal·lar càmeres ja es va plantejar el 2012 (al carrer Rec Arnau) i després dels constants robatoris en cotxes en aquesta mateixa zona.