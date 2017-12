El temporal enfonsa un veler a Llançà i els tripulants se salven nedant fins a la costa

Una desaparició que va acabar en un ensurt. La Policia Local de Llançà i els agents de Salvament Marítim van estar buscant des de dimecres i fins ahir al matí una parella desapareguda que havia sortit a navegar. Els fets van tenir lloc aquest passat dimecres, quan dos joves de nacionalitat francesa, d'uns 25 anys i procedents de Montpeller, van sortir de la platja de la Farella a navegar amb veler.

Van deixar el cotxe i el remolc allà amb la intenció de tornar al cap d'unes hores. A les cinc de la tarda, una veïna de la localitat que havia vist com sortien els joves va alertar la Policia Local que encara no havien tornat i que tant el vehicle com el remolc seguien al mateix lloc del matí.

Immediatament, els agents van iniciar una recerca i es van activar les alertes davant d'una possible desaparició. També es va avisar els Mossos d'Esquadra i Salvament Marítim, que van participar en la recerca amb un helicòpter Helimer 218 i una embarcació Salvamar Alnilam, amb les quals van pentinar la zona ahir al matí.

Paral·lelament, com que no se sabia res de la parella, la Policia Local va començar a recopilar dades i mirar de contactar amb els primers familiars fins que, a dos quarts de dotze del matí, la mateixa veïna els va avisar que una persona estava intentant treure el cotxe i el remolc de la platja.

Aquesta persona va resultar ser el mateix desaparegut, que va relatar als agents que després de sortir el dia anterior amb el veler havien tingut un accident amb la seva acompanyant en alta mar.

Les ventades i el fort onatge van fer que entrés aigua a l'embarcació i, davant de la situació, els joves van haver de saltar del veler i nedar fins a terra ferma. Només havien pogut recórrer uns 5 quilòmetres des de la platja i un cop a l'aigua es trobaven a uns 150 metres de distància de la costa. El veler es va enfonsar del tot.



Una odissea fins a casa

Quan la parella va aconseguir arribar fins a la costa, es van trobar que estaven lluny del punt inicial i van estar més de tres hores caminant pel cap de Creus.

Finalment, van veure una masia i el seu propietari els va deixar trucar a uns amics –també de nacionalitat francesa– que els van anar a recollir amb el seu vehicle.

Després de l'aparició del jove, els agents no només van poder donar per finalitzada la recerca dels desapareguts, sinó que també van constatar que es trobaven sans i estalvis. Malgrat això, fonts policials celebren que hagi acabat així, ja que si haguessin estat més temps a l'aigua haurien pogut patir més riscos, com una hipotèrmia o un xoc amb les roques.