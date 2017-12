Factoria Lúdica s'estrena amb una cercavila d'«animals»

Amb titelles fets de branques, tela de sac i fusta i convertits en animals, Figueres va inaugurar ahir la quarta edició de la Factoria Lúdica i de l'Enginy. La cercavila Transhumància, de la companyia Xip Xap, va recórrer ahir els carrers de la ciutat simulant, precisament, la migració estacional de ramats.

Pastors, cabres i gossos en van ser els personatges principals, que, juntament amb els sons propis del bestiari, van donar com a resultat un muntatge d'allò més creïble. Tant nens com adults van seguir el recorregut del ramat des de la plaça de l'Ajuntament i per diversos carrers del centre de la ciutat.

La cercavila va donar el tret de sortida a la quarta edició de la Factoria Lúdica que des d'ahir s'instal·la de nou a la Casa Empordà fins al 4 de gener. Durant els propers dies oferirà una àmplia programació de tallers i activitats per als més petits de la casa. Enguany ho fa amb més dies, una franja d'edat ampliada i també amb un nombre més alt de les activitats que organitza, algunes de les quals ja van començar amb una prèvia el passat 27 de desembre.



Tallers descentralitzats

La Factoria Lúdica, que compta amb la col·laboració dels museus del Joguet i de la Tècnica i està organitzada per l'Ajuntament, descentralitza tallers a la Biblioteca Fages de Climent i a l'Oficina Jove en funció de la temàtica.

A la Casa Empordà s'hi ubica la ludoteca amb jocs del món, tallers i espectacles. Al Museu de la Tècnica de l'Empordà hi hauran aquells relacionats amb les noves tecnologies i al Museu del Joguet i al Museu de l'Empordà, tallers de cuina i activitats familiars per a nens de zero fins a tretze anys.

Tallers de circ, reciclatge, artístics, d'elaboració de joies, disseny en 3D, crear un film de stopmotion amb Playmobils, cuinar sushi o endinsar-se en el món del doblatge.

Es tracta d'una iniciativa ja consolidada que pretén oferir experiències noves i interessants a través d'una àmplia programació de tallers i activitats en família.