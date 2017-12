Figueres ampliarà la rehabilitació del centre històric fins a l'Eix Sant Pau

L'Ajuntament de Figueres ha impulsat l'ampliació del Pla de Rehabilitació del Centre Històric que ara s'estendrà fins l'Eix Sant Pau Centre. El projecte, inclòs en els pressupostos del 2018, preveu 400.000 euros en ajudes per a la rehabilitació de façanes, millora d'edificis i la reforma i obertura de nous establiments comercials.

L'alcaldessa Marta Felip va explicar que la voluntat del govern municipal és ampliar el Centre Històric des de la Rambla fins a la plaça de l'Institut, com ja s'està fent amb l'ampliació des del sector del carrer Muralla fins al parc de les Aigües i l'Auditori dels Caputxins.

L'àmbit d'actuació d'aquest Pla comprèn el sector entre l'avinguda Salvador Dalí, la Rambla, la plaça de l'Institut i el carrer Nou amb 400.000 euros en ajuts i subvencions: 100.000 euros per a la rehabilitació de façanes, 100.000 per a l'obertura de nous comerços, 100.000 euros per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis i 100.000 per a cobertes i tancaments.

El consistori defensa la voluntat de continuar millorant la ciutat, aquesta vegada «a l'altra banda de la Rambla», on encara hi ha pendent la rehabilitació.

Amb fons propis

El Pla de rehabilitació del carrer Sant Pau es finançarà amb fons municipals i servirà per impulsar la transformació de l'espai públic, la millora de comerços i edificis i potenciar les iniciatives privades que dinamitzin el sector dret de la Rambla. L'Ajuntament també preveu dins el Pla de rehabilitació de l'Eix Sant Pau Centre la reforma del carrer Col·legi, la recuperació del cinema Las Vegas i les noves oficines de Serveis Socials i el Centre de Distribució d'Aliments. Respecte a les obres del cinema Las Vegas, es preveu que s'enllesteixin el primer trimestre del 2018. L'Ajuntament de Figueres hi ha aportat 350.000 euros amb l'objectiu d'utilitzar-lo també com a teatre i sumar un nou equipament cultural a la ciutat.

L'Ajuntament ha defensat amb anterioritat la voluntat de convertir el centre de Figueres en una mena de «barri vell» a l'estil de Girona ciutat.

Fins ara, la remodelació del nucli antic de Figueres s'ha centrat en els carrers Jonquera, Barceloneta, Ample i Peralada, unes actuacions incloses en el Pla de Barris i acompanyats de subvencions per a la millora de façanes d'edificis.