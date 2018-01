Alt risc d'incendi forestal a l'Alt Empordà

El Cos d'Agents Rurals ha activat a quinze comarques de Catalunya el Pla Alfa de prevenció d'incendis forestals. En concret, al nivell 2 –d'un total de 3-, per un risc 'alt' de foc. S'ha activat a la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre: al Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp i Baix Penedès, però també a l'Alt Empordà i a comarques de l'àrea metropolitana com el Baix Llobregat, l'Anoia, Garraf i Alt Penedès. Les fortes ratxes de vent previstes entre aquest dilluns i dimarts i el risc que comporta han motivat l'activació de pla, que contempla mesures preventives com el control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 metres de zones forestals, el control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades i la posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.

També s'ha activat el Pla Alfa al nivell 1 a les comarques del Segrià, Garrigues, Urgell, Segarra, Solsonès, Barcelonès, Vallès Occidental, Bages i Pla de l'Estany. El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin. Té un total de 4 nivells, del 0, on no hi ha risc en absolut, fins al 3, on s'ha d'extremar la precaució.