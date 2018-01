Cadaqués, Roses i l'Escala reben el 2018 amb aplecs del Sol Ixent i capbussades

Roses, Cadaqués i l´Escala van donar la benvinguda al 2018 com cada any amb els ja tradicionals actes com el primer bany al mar o esperar la sortida del sol. A Cadaqués van celebrar les dues tradicions.

Al cap de Creus, a primera hora del matí va tenir lloc la XXIX trobada del Sol Naixent amb sardanes amb la Cobla Vila de la Jonquera i xocolatada popular per als assistents.

Més tard, a la una del migdia es va poder participar d´una cabpussada popular a la platja del Llané Gran.

A l´Escala es va celebrar l´Aplec del Sol Ixent a punta Montgó, a tocar l´antiga torre de vigilància.