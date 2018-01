Desmantellen un cultiu de 1.175 plantes de marihuana en una casa de l'Escala

La Guàrdia Civil i la Policia Local de l'Escala han desmantellat un cultiu interior de marihuana en una casa de la població on hi havia més de 1.100 plantes.

A més, durant l'escorcoll han comissat més de 21 quilos d'aquesta droga i quatre persones, de nacionalitat espanyola, estan investigades per tràfic de drogues.

L'operatiu conjunt es va portar a terme el 20 de desembre, per part d'efectius l'Equip de Delinqüència Organitzada de la Guàrdia Civil de Girona i membres de la Policia Local de l'Escala.

Va consistir en una entrada i escorcoll d'un domicili de l'Escala qua va culminar, asseguren des de la policia, amb el desmantellament d'una important plantació interior de marihuana.



Ventiladors i estractors

Les investigacions es van iniciar el novembre de 2017 quan la Guàrdia Civil, va tenir notícies que en un domicili de l'Escala podria trobar-se una important plantació tipus "indoor" de marihuana.

Per aquest motiu, van contrastar les seves informacions amb els agents de policia de l'Escala. D'aquesta manera, i en el marc d'un dispositiu policial conjunt, els dos cossos van poder comprovar que l'habitatge investigat era visitata periòdicament per les mateixes persones i que a l'interior de l'immoble es podia sentir el que semblaven ventiladors i extractors de gran potència sense que l'habitatge estigués habitada.

Per aquest motiu, el 20 de desembre pels volts de les onze del matí, els investigadors van escorcollar l'habitatge i a dins hi van trobar: 1.175 plantes de marihuana, 400 grams de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució i 20,9 quilos de marihuana embossada per a la seva distribució.

També van comissar material per al cultiu, creixement i elaboració com són 40 focus, 150 bombetes halogens, sis equips de climatització, bidons amb fertilitzants, entre altres.

Les diligències instruïdes i els efectes intervinguts van ser lliurats al Jutjat d'Instrucció de guàrdia a Figueres.