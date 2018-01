Rescaten una dona ferida al camí de ronda de Cadaqués

Els Bombers van haver de rescatar ahir un dona ferida al camí de ronda de Cadaqués.

Tres dotacions terrestres es van activar quan faltava un minut per les dues de la tarda perquè hi havia una dona amb una possible fractura al turmell i que es trobava a Cadaqués, al camí de ronda de Port Lligat a Cap de Creus.

La dona, de 50 anys va ser evacuada pel cos de rescats per terra fins a l´ambulància del SEM que la va traslladar a l´hospital de Figueres.

Al lloc, també van treballar efectius de la Policia Local i de Protecció Civil de Cadaqués.