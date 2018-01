La sequera i la previsió de fort vent situen l'Alt Empordà amb un alt risc d'incendis

La sequera acumulada per la falta de pluges i la previsió de fortes ràfegues de vent des d'ahir han situat l'Alt Empordà amb un alt risc d'incendi forestal. És una de les comarques de Catalunya i l'única de Girona que el cos d'Agents Rurals ha inclòs en el Pla Alfa de prevenció de focs per la situació extrema en què es troba. Entre les mesures preventives es prohibeix circular en vehicle per zones forestals.

El vent va començar a bufar ahir amb força, segons va informar el Servei Metereològic de Catalunya, al prelitoral central i sud, sobretot a les zones elevades, al Pirineu i al nord de l'Alt Empordà. A Portbou es va arribar a ràfegues de 104 quilòmetres per hora (el medidor es troba en una zona enlairada).

Des d'Emergències de la Generalitat s'advertia que és «perillós» fer activitats aquàtiques i esports de vela.

A més, el vent va ser un dels factors a tenir en compte per activar el Pla Alfa al nord de la comarca amb un perill alt d'incendi forestal. El pla té tres nivells i l'Alt Empordà se situava ahir al número 2. L'única comarca gironina que també apareix al mapa és el Pla de l'Estany, però al nivell 1 amb un risc moderat.

En concret, al nivell 2 –d'un total de 3–, per un risc «alt» de foc s'ha activat a la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre: al Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp i Baix Penedès, però també a l'Alt Empordà i a comarques de l'àrea metropolitana com el Baix Llobregat, l'Anoia, Garraf i Alt Penedès.

El pla conté mesures preventives com el control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a menys de 500 metres de zones forestals, el control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades i la posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats. També s'ha activat el Pla Alfa al nivell 1 a les comarques del Segrià, Garrigues, Urgell, Segarra, Solsonès, Barcelonès, Vallès Occidental, Bages i Pla de l'Estany.

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin. Té un total de 4 nivells, del 0, on no hi ha risc en absolut, fins al 3, on s'ha d'extremar la precaució.