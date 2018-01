L'Ajuntament de Figueres posa a licitació el projecte del carrer de la Jonquera

L'Ajuntament de Figueres ha posat a licitació el projecte de reforma del carrer de la Jonquera per un import de 728.794,39 euros. 'actuació s'emmarca en el darrer Pla de Barris finançat al 50% amb la Generalitat i forma part d'un pla global que aborda altres carrers del centre històric com l'Ample i el tram final del Peralada. L'objectiu de la intervenció és retornar a aquest vial «el rol d'espina vertebradora» del teixit urbà de la ciutat.

El projecte planteja la creació d'una via de plataforma única amb pedra natural i anirà acompanyat d'un programa d'ajuts a la rehabilitació de façanes i adequació d'edificis per tal de dinamitzar tot l'entorn. La voluntat és que l'obra pugui estar executada a finals de l'any vinent.

Figueres va aprovar definitivament al ple de setembre els projectes de la remodelació dels carrers Ample (amb una inversió d'1.041.426,96 euros), Peralada (en el seu tram final amb un pressupost de 990.982,36 euros) i el de la Jonquera (728.794,40 euros).

Es tracta de la darrera reforma inclosa dins del Pla de Barris i que completa la renovació de pràcticament tot el centre històric de la ciutat.

La intenció és seguir amb el model iniciat a la zona de la Plaça de les Patates i el carrer Muralla, una actuació que ha revitalitzat la zona i que busca convertir, de nou, el centre històric en un punt d'atracció no només per als visitants sinó també fer-lo agradable per viure-hi i instal·lar-hi nous negocis.

Ara, el consistori ha fet un pas més i ha posat a licitació l'actuació prevista al carrer Jonquera, un dels principals eixos històrics de la ciutat. De fet, el vial era l'antic raval del camí de França.

El carrer ocupa poc més de 200 metres dividits en dos trams, un dels quals és d'ús exclusiu per a vianants des de fa anys.

També es renovaran els serveis com l'enllumenat públic i el mobiliari urbà.



Ajuts per a façanes

La intervenció anirà acompanyada d'un programa d'ajuts per rehabilitar façanes i reformar finques particulars, moltes de les quals estan en mal estat.

A més, impulsarà una línia de subvencions destinades a l'obertura de nous negocis i a la reforma d'existents.

La mesura abastarà des de la plaça President Tarradellas fins al Parc de les Aigües, amb una trentena de carrers.

El consistori hi destinarà una partida de 175.000 euros.

L'Ajuntament té previst subvencionar el 50% del cost fins a un màxim de 21.000 euros per a aquells que obrin un nou establiment.

En casos de reforma de negocis existents dins aquest espai, l'ajut al qual es podrà optar serà de fins a 7.000 euros.

Un nou pla

D'altra banda i com ja va anunciar l'alcaldessa, Marta Felip, fa unes setmanes, l'Ajuntament també preveu una partida als pressupostos de 2018 per abordar una nova reforma de carrers a l'entorn de l'eix del carrer Sant Pau.

El pla contempla ajuts i subvencions de fins a 400.000 euros per a la rehabilitació de façanes i també per la millora i obertura d'establiments comercials.