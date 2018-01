Un veí de Llançà troba enfonsat al cap de Creus el veler dels nàufrags que es van salvar

Un veí de Llançà, Marc Serra, que practicava submarinisme aquest cap de setmana va localitzar el vaixell de vela lleugera que el temporal va enfonsar la setmana passada. Hi navegaven una parella que va aconseguir arribar nedant fins a la costa. El veler l'ha trobat al cap de Creus, a tocar l'illa de Portaló, a 38 metres de profunditat. Des de Salvament Marítim han informat que en aquests casos es dona coneixement al propietari per si està interessat a retirar-lo.

El veí de Llançà ha explicat que «estava practicant apnea i vaig veure una cosa estranya, una vela de vaixell».

Amb més calma s'hi va apropar i va poder comprovar que feia pocs dies que estava allà. Explica que s'apreciava clarament que no tenia algues, estava encara net i, per tant, no podia fer ni setmanes que estava allà.

Amb una càmera el va gravar i ha penjat les imatges al portal Youtube. Va pensar que podia tractar-se del vaixell de la parella que va naufragar i va registrar la localització per si els interessava saber-ho.

La petita embarcació de vela està situada gairebé a quaranta metres de profunditat, a uns cinquanta metres de la costa.

La zona és molt abrupta, dins el Parc Natural del Cap de Creus. Els temporals fan complicada la navegació però Marc Serra explica que «van tenir sort perquè a la zona hi ha petits llocs arrecerats, raconets on està calma i on els podia ser fàcil» sortir de l'aigua. Des d'aquí estaven, però, lluny de Llançà.

El vaixell és un petit veler de pocs metres. Per això no creu que els propietaris vulguin retirar-lo de l'aigua.

Des de Salvament Marítim que van encapçalar la recerca han informat que l'habitual és comunicar-ho als propietaris perquè decideixin si el volen retirar.

Els dos tripulants del veler van sortir a navegar el 27 de desembre. Van deixar el cotxe i el remolc a tocar el port amb la intenció de tornar al cap d'unes hores. A les cinc de la tarda, una veïna de la localitat que havia vist com sortien els joves va alertar la Policia Local que encara no havien tornat i que tant el vehicle com el remolc seguien al mateix lloc del matí.

Eren dos joves de nacionalitat francesa d'uns 25 anys i procedents de Montpeller. Van sortir amb el veler de la platja de la Farella. La Policia Local va iniciar la recerca. Es va donar avís a Savalment Marítim i als Mossos d'Esquadra. Van estar buscant els navegants gairebé un dia sencer.

A quarts de dotze del migdia de l'endemà els van veure intentant treure el cotxe i el remolc de la platja. Van relatar que les ventades i el fort onatge van fer que entrés aigua a l'embarcació i, davant la situació, van haver de saltar del veler i nedar fins a terra. El veler van poder veure com s'enfonsava i ells calculaven que estaven a uns 150 metres de la costa.



Tres hores caminant

Van estar més de tres hores caminant pel cap de Creus. Van arribar fins a una masia on el propietari els va deixar trucar a uns amics que els van anar a recollir amb el seu vehicle.