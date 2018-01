Informen a Fiscalia de possibles pràctiques comptables irregulars de l'alcalde de Boadella

La regidora de Boadella i les Escaules Marina Ramió (PDeCAT) ha posat en coneixement de la Fiscalia Provincial de Girona una possible gestió irregular dels comptes municipals per part de l'alcalde. Ha aportat documentació en la qual se sosté que l'alcalde va intentar retirar diners de l'Ajuntament sense registrar-ho enlloc. Hauria demanat a l'interventor municipal que traiés diners de la corporació, els guardés a casa i ell els recolliria el cap de setmana. L'interventor va demanar empara als regidors i Ramió ha decidit portar-ho a fiscalia i informar-ne també al seu partit.

La regidora ha informat que ha decidit portar el cas a fiscalia perquè no fer-ho considera que podria ser prevaricació i perquè són fets «molt greus».

Segons ha explicat i consta a la documentació presentada a fiscalia, va rebre un correu electrònic que provindria de l'interventor municipal. Data del 15 de desembre, tot i que la regidora no el va llegir fins fa dos dies.

S'adjunta una carta on el funcionari manifesta que s'adreça als membres del ple per assebentar-los d'un «fet que considero especialment greu».

El mateix dia 15 explica que l'alcalde hauria mantingut amb ell una conversa telefònica durant la qual «ha exigit de forma verbal l'entrega a un tercer sense poders de representació d'una quantitat de diners a retirar de la caixa d'efectiu de la Corporació, per uns conceptes a abonar». Les ordres de pagament o autorització «de pagament no es troben signades/autoritzades físicament per presidència».

L'interventor s'hauria negat a retirar els diners sense cap autorització signada i, davant la negativa, la resposta –diu a la carta– va ser que «retiri l'efectiu de la caixa de la Corporació i me l'emporti físicament al meu domicili, d'on ell passarà a recollir l'import durant el cap de setmana». A més, davant l'advertència que calia una signatura de l'operació, el to de l'alcalde va ser «altament despectiu i amenaçant».

«Davant aquesta situació em veig obligat a informar-los i pregar-los el seu empar», diu l'interventor, i remarca que no permetrà que es pertorbi la tranquil·litat de casa seva.

La regidora ahir al matí va posar els fets en coneixement de la fiscalia perquè considera que són fets «extremadament greus» i que com a regidora «em veig en l'obligació d'informar». Adjunta el comprovant del correu electrònic i la carta que l'interventor hauria fet arribar als membres del consistori.

L'alcalde, Frederic Minobis, ha preferit de moment no fer declaracions.

La regidora que ha portat el cas a fiscalia va formar part de la llista de CiU a les passades eleccions juntament amb l'alcalde.

A Boadella hi ha tres regidors, però Ramió, després d'enfrontaments amb Minobis, va deixar totes les funcions que assumia fa un any. Malgrat això, continua com a membre del govern.

El consistori està format per tres regidors que es van presentar per CiU i un per ERC.

Les irregularitats per temes econòmics a l'Ajuntament fa anys que generen tensions.

El 2015 dues regidores de CiU, entre elles Ramió, i el regidor d'ERC van decidir presentar una moció de censura contra l'alcalde. A última hora el regidor republicà es va fer enrere.

Un intent de pujar-se el sou per part de l'alcalde fins als 1.800 euros bruts i els comptes municipals poc clars van ser els principals motius. Ara sospiten d'un ús irregular dels diners de la caixa de l'Ajuntament.