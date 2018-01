Demanen un ple perquè l'alcalde de Boadella expliqui el destí dels diners irregulars

L´alcalde i els regidors durant una tensa sessió per altres pressumptes irregularitats

L´alcalde i els regidors durant una tensa sessió per altres pressumptes irregularitats Diari de Girona

La regidora de Boadella i les Escaules, Marina Ramió, ha sol·licitat avui a l´Ajuntament la celebració d´un ple extraordinari perquè l´alcalde, Frederic Minobis, expliqui quin era el destí dels diners que pretenia que l´interventor retirés de forma irregular de la caixa municipal i els entregués a un tercer.

A més, considera que cal conèixer el posicionament de la resta de regidors i, si es considera oportú, demanar la dimissió de l´alcalde. Insta als regidors i a l'interventor a denunciar els fets.

La regidora ha posat en coneixement de la Fiscalia Provincial aquesta setmana un enfrontament entre l´alcalde i l´interventor que va conèixer després que el segon demanés empara als membres de la corporació.

El funcionari va fer arribar als regidors una carta el 15 de desembre en què relatava uns fets que considerava molt greus.

El mateix dia havia mantingut una tensa conversa amb l´alcalde a qui acusava d´haver-lo tractat amb un to «altament despectiu i amenaçant» per no haver fet el que li demanava.



Irregularitats en un pagament

«Ha exigit de forma verbal l'entrega a un tercer sense poders de representació d'una quantitat de diners a retirar de la caixa d'efectiu de la Corporació, per uns conceptes a abonar», explicava.

I aclaria que les ordres de pagament o autorització «de pagament no es troben signades/autoritzades físicament per presidència».

L´interventor s´hauria negat a retirar els diners sense cap autorització signada i, davant la negativa, la resposta –diu a la carta– va ser que «retiri l'efectiu de la caixa de la Corporació i me l´emporti físicament al meu domicili, d´on ell passarà a recollir l'import durant el cap de setmana».

L´alcalde, Frederic Minobis, amb qui va contactar Diari de Girona, va preferir no fer declaracions en relació als fets i desconeixia que s´hagués posat en coneixement de la Fiscalia.

Ara la regidora creu que davant els fets cal que es convoqui «un ple extraordinari per part de l´alcalde per explicar-se en què volia gastar els diners públics que l´interventor li va negar». També sol·licita «que els altres regidors de la corporació expliquin el seu posicionament i, si fos necessari, igual que jo, demanin la dimissió de l´alcalde».



Una carta als veïns

La regidora també ha fet arribar una carta als veïns per explicar-los perquè va decidir posar els fets en coneixement de la Fiscalia.

«Els diners que volia el senyor alcalde són els vostres diners els diners de tots els veïns que vostès van decidir en unes eleccions que nosaltres els representants electes els administressim, no podia callar davant d´uns fets tan greus primer pels veïns dels dos municipis», remarca.

Afegeix que tampoc podia callar davant «les conseqüències legals que em podria suposar a mi, és a dir que ha de ser fiscalia anticorrupció que demostri si els fets denunciats per l´interventor són verídics o falsos».

Però si no hagués denunciat, aclareix, seria prevaricació.

Insta a la resta de regidors i a l´interventor a seguir pel mateix camí.

La sol·licitud del ple tot just s'ha fet avui, per tant, encara es desconeix si s´acceptarà.