Figueres adjudica l'obra per crear una nova porta d'accés per al vianant al centre històric

L'Ajuntament de Figueres va adjudicar a finals de desembre l'execució del projecte per crear una nova porta d'accés al vianant cap al centre històric des de la carretera de Llançà, l'N-260. Just en aquets punt s'hi situa un gran aparcament dissuassori a pocs metres del centre. El projecte preveu elminar les barreres urbanístiques, generant un itinerari que condueixi directament a la Casa Empordà, el nou equipament d'atracció turística on hi ha l'oficina de turisme.

L'actuació urbanística se situa a tot l'entorn de la plaça Tarradellas i a l'interior d'aquesta. El vianant ha de percebre ràpidament el recorregut, el qual l'ha de conduir cap al centre de la ciutat.

Un volum important de vehicles entra avui des d'aquest punt de la ciutat. S'hi pot arribar des de les poblacions de la carretera de Llançà però també des d'un enllaç que connecta amb la Marca de l'Ham, per tant, un altre dels accessos a Figueres per la zona del Firal.

Disposar d'una via ben comunicada per convidar a entrar al centre històric és un dels objectius del projecte, que té en compte que a la Casa Empordà, a banda de l'oficina de turisme, s'hi projecta un espai d'atracció turística amb productes de l'Empordà.

La zona on s'actua va començar a néixer el 1927 quan es va cobrir un nou tram de la riera Galligans a continuació de la plaça de l'Escorxador. Es creava el nou vial anomenat de Pella i Forgas i la plaça gran del Galligans, ara anomenada de Josep Tarradellas. Va suposar la unió directa del carrer de Vilabertran amb la plaça de la Palmera.

El 2010 es van acabar les obres de millora de l'accessibilitat de vianants a la carretera de Llançà, al costat de la qual s'hi situen, per exemple, centres escolars.

Una altra de les obres importants ha estat adequar un solar com a aparcament dissuasiu gratuït. Una part és municipal i la resta privada, però s'adquirirà la finca. Malgrat que està molt a prop de la ciutat, encara es percep allunyat.

La nova obra ha de generar un recorregut per a vianants que suposi la connexió visual i urbanística, la nova porta d'accés a la ciutat.

Segons el projecte, es farà «resolent la continuïtat de l'itinerari practicable, ara interromput davant la benzinera de la plaça El·líptica»; adaptant els accessos a la plaça Tarradellas a la normativa d'accessibilitat; i definint un nou traçat diagonal a través de la plaça que segueixi l'eix de la riera Galligans. També s'urbanitzarà la porta d'accés al Centre Històric a l'embocadura del carrer Pella i Forgas. Aquí s'aprofitarà per pacificar l'accés a l'escola Josep Pallach.



Actuació a la plaça Tarradellas

També està prevista una reurbanització de la plaça Tarradellas. El centre tindrà més espai per a vianants i serà «l'avantsala de la visita turística», però es mantindran els usos actuals d'espai de joc i lleure del barri que s'ampliaran integrant la plaça Ernest Lluch.

El mobiliari urbà nou i els treballs de jardinera o serveis completaran el projecte.