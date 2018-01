Al municipi fronterer arriben pel carrer Major la comitiva i els Reis

Les carrosses van passejar ahir a partir de les sis de la tarda els Reis Mags d'Orient pels carrers de la Jonquera. Van apropar-se als petits per donar-los la mà mentre feien el recorregut amenitzat per Tambors i Xanquers per tot el carrer Major. Van repartir caramels als petits. Josep Ribas-Falgués