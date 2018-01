Figueres obrirà els jardins i l'aparcament interior de l'antiga presó per fer-hi un pàrquing

L'Ajuntament de Figueres obrirà els jardins de l'antiga presó i l'aparcament dels funcionaris del recinte per convertir-lo en un pàrquing dissuasiu. L'alcaldessa, Marta Felip, ha explicat que la intenció és que les obres es duguin a terme durant el primer semestre d'aquest any, coincidint amb la posada en funcionament de 675 places de zona verda i blava al barri de la Creu de la Mà, on s'ubica l'antic centre penitenciari.

Paral·lelament, el consistori i el Departament d'Ensenyament estan ultimant un conveni que ha de permetre que Figueres transfereixi a la Generalitat els 325.000 euros que tenia al pressupost de 2017 per a la redacció del projecte per ubicar-hi l'escola Carme Guasch. Felip té prevista una reunió amb el Departament per abordar-ho d'aquí a dues setmanes.

Després d'anys d'anuncis i promeses, el passat mes d'agost l'Ajuntament de Figueres va aprovar per unanimitat el conveni d'intencions de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament per a la construcció de l'escola Carme Guasch als terrenys de l'antiga presó.

El consistori havia pressupostat 325.000 euros als comptes de 2017 per assumir el cost de la redacció del projecte i la intenció era transferir els diners a la Generalitat per tal que fos el Departament qui assumís l'encàrrec de la redacció. L'alcaldessa, Marta Felip, ha explicat que Ensenyament està ultimant conveni que ha de recollir l'acord i que d'aquí a dues setmanes tenen concertada una reunió per abordar-ho.

Mentre les obres no siguin una realitat, el consistori vol aprofitar espais de l'antic recinte per obrir-lo al barri de la Creu de la Mà, on s'ubica. De fet, fa temps que van anunciar-ho però, segons Felip, fins poc abans de les festes de Nadal no van obtenir el permís necessari per fer-ho efectiu. La mesura, a més, es fruit d'un dels acords amb el regidor no adscrit Diego Borrego, que va donar suport al pressupost d'aquest any.



Zona verda i aparcament, durant el primer semestre

Felip ha explicat que la previsió és que les obres per retirar les tanques en envolten el recinte i adaptar l'antic aparcament es duguin a terme al llarg del primer semestre d'aquest any. L'alcaldessa ha detallat que també contemplen obrir els patis que connecten amb el carrer Albert Cotó.

L'actuació coincidirà amb la creació d'una nova àrea de zona verda i blava que s'implantarà al barri. En total, es pintaran 625 places verdes per als veïns i 50 de blaves per als comerços. L'obertura de l'aparcament permetrà oferir espai gratuït a la zona per a aquells que no siguin residents a la Creu de la Mà.



Una presó buida des del 2014



L'antic centre penitenciari va traslladar els presos al Puig de les Basses el mes de juny de 2014. Des d'aleshores, l'equipament s'utilitza com a seu de l'associació de veïns del barri, on celebren diversos actes de manera habitual. La intenció de reconvertir-la en escola cueja des de fa anys.

Tot i que inicialment s'havia plantejat rehabilitar-la per fer-hi aules, el consistori va acabar descartant aquesta opció perquè el cost era molt elevat. La opció que hi ha des de fa temps sobre la taula és construir un edifici de nova planta per a l'escola als terrenys i que l'interior de la presó s'adapti per a usos comuns del centre.

L'Ajuntament es comprometia, per tal de fer realitat el nou centre educatiu, a assumir el cost de la redacció del projecte. I és que el Carme Guasch es troba en instal·lacions provisionals des del 2006 i la comunitat educativa i els pares fa anys que reclamen un edifici en condicions. De fet, es tracta de l'única escola de la ciutat que continua en mòduls prefabricats.