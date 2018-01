Mons màgics a la cavalcada de Figueres

ls tres Reis Mags de l'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, van desfilar ahir per Figueres carregats de regals, d'espectacle i música. La cavalcada va comptar amb la participació d'uns tres-cents figurants i vuit carrosses.

Els petits són els protagonistes d'aquest cap de setmana i a la comitiva d'ahir també. El Consell d'Infants, en representació de tots els nens i nenes de la ciutat, van encapçalar el recorregut reial amb una carrossa que tenia al·lusions al món sardanista en motiu del bicentenari del naixement del músic Pep Ventura i de la Capitalitat de la Sardana.

Com a novetat, aquest any a la cavalcada es va poder veure una carrossa que representava el centre logístic per a la distribució dels regals per part de Ses Majestats. Els tres Reis Mags anaven ben preparats fins i tot amb plànols antics de la ciutat per poder arribar a totes les cases. Al capdmunt de la carrossa els follets estudiaven el recorregut a seguir durant la nit.

La comitiva va sortir del principi del carrer Nou, des d'on es fa enfilar fins al carrer Castelló i de la Rutlla, vorejant la plaça Catalunya i plaça del Gra. Va continuar pel carrer Caamaño, la Rambla i des del carrer Girona cap a la plaça de l'Ajuntament.

Els milers de figuerencs que van sortir al carrer van omplir cada racó de la ciutat. En alguns punts com la Rambla o la plaça de l'Ajuntament és on es van concentrar més assistents. Pel camí es van llançar fins a set-cents quilos de caramels.



Cavalls alats, follets i fades

Les vuit carrosses, entre les quals les dels Reis, anaven acompanyades de les màgiques i animades comparses.

Cavalls alats, follets i fades; dromedaris arribats del desert; tambors i focs, música i espectacle van amenitzar i aportar més dosi d'il·lusió a una de les nits més especials de l'any per als petits de la ciutat.

A la plaça de l'Ajuntament va tenir lloc el tradicional parlament dels Reis de l'Orient i allà un any més molts figuerencs s'hi van aplegar força abans. El grup Landry el Rumbero va ser l'encarregat d'amenitzar l'espera.



La carta als Reis de la ciutat

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va adreçar unes paraules als figuerencs.

Després de llegir el Poema dels Tres Reis del poeta figuerenc Carles Fages de Climent, Felip va fer cinc cèntims de la carta que la ciutat fa als Tres Reis: el nou pavelló poliesportiu, reuperar el cinema Las Vegas o canviar l'enllumenat dels barris.

I finalment, Ses Majestats Meclior, Gaspar i Baltasar des de dalt del balcó es van adreçar als infants. Ho va fer el rei Melcior per recordar-los que s'han de portar bé, que han de creure els pares, que han d'anar a dormir aviat i que demà els esperen els regals, uns regals que s'han de repartir entre tots els nens.