Figueres obrirà l'aparcament interior de l'antiga presó per tenir places gratuïtes

vol aprofitar espais de l'antic recinte per obrir-lo al barri de la Creu de la Mà, on s'ubica.

De fet, fa temps que van anunciar-ho però, segons Felip, fins poc abans de les festes de Nadal no van obtenir el permís necessari per fer-ho efectiu.

La mesura, a més, es fruit d'un dels acords amb el regidor no adscrit Diego Borrego, que va donar suport al pressupost d'aquest any.

Felip ha explicat que la previsió és que les obres per retirar les tanques que envolten el recinte i adaptar l'antic aparcament es duguin a terme aviat. L'alcaldessa ha detallat que també preveuen obrir els patis que connecten amb el carrer Albert Cotó.

L'actuació coincidirà amb la creació d'una nova àrea de zona verda i blava que s'implantarà al barri. En total, es pintaran 625 places verdes per als veïns i 50 de blaves per als comerços. L'obertura de l'aparcament permetrà oferir espai gratuït a la zona per a aquells que no siguin residents a la Creu de la Mà.



Una presó buida des del 2014

L'antic centre penitenciari va traslladar els presos al Puig de les Basses el mes de juny de 2014. Des d'aleshores, l'equipament s'utilitza com a seu de l'associació de veïns del barri, on celebren diversos actes de manera habitual. La intenció de reconvertir-la en escola cueja des de fa anys.

Després d'anys d'anuncis i promeses, el passat mes d'agost l'Ajuntament de Figueres va aprovar per unanimitat el conveni d'intencions de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament per a la construcció de l'escola als terrenys de l'antiga presó. L'Ajuntament rehabilitarà el vell edifici i Ensenyament en farà un de nou.