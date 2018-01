Detenen un fotògraf a Cadaqués per gravar les clientes mentre es despullaven

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un fotògraf de Cadaqués per gravar les seves clientes mentre es despullaven. Segons ha avançat la Cadena Ser i ha confirmat l'ACN, l'home va ser denunciat per una dona que sospitava que tenia càmeres amagades per captar com es canviava de roba. A l'arrestat se l'acusa d'un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets.

De fet, l'emissora de ràdio ha detallat que hi podrien haver més víctimes del fotògraf i que per esclarir-ho s'ha creat un grup a les xarxes socials per coordinar-se i compartir qualsevol informació que pugui servir de prova en aquest cas. Els Mossos li han confiscat tot tipus de material informàtic per analitzar-ne el contingut. El fotògraf investigat acostuma a fer 'books' a noies, moltes d'elles models.

L'home fa vint anys que es dedica a la fotografia i és molt conegut a la zona. De fet, se l'ha contractat per diversos esdeveniments com la passada cavalcada de Reis, festivals de música i esdeveniments privats com casaments o comunions.

Segons ha pogut saber l'ACN les càmeres amb les què presumptament gravava i que s'han endut els Mossos estaven situades en l'habitació que les noies feien servir per canviar-se de roba.

Una d'elles les va descobrir – malgrat que estaven camuflades – i va ser aleshores quan va denunciar el cas als Mossos que van acabar detenint el fotògraf el passat dia 3 de gener. Una d'aquestes càmeres estaria en col·locada en un bolígraf i una altra estaria sobre una vitrina de l'habitació.

Ara els agents d'investigació dels Mossos revisaran tot el material confiscat (llapis de memòria, ordinador, disc dur i telèfon mòbil entre altres) per veure quin material hi troben. L'home està acusat d'un delicte de descobriment i revelació de secrets.