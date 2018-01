El secretari de Boadella afirma que les irregularitats atribuïdes a l'alcalde són un «malentès»

El secretari municipal de Boadella i les Escaules (Alt Empordà) ha enviat una nova carta als regidors per afirmar que les suposades irregularitats comptables atribuïdes a l'alcalde de la població, Frederic Minobis (PDeCAT), van ser fruit d'un "malentès". El mateix funcionari, va enviar una primera missiva el 15 de desembre a través de la qual alertava que l'alcalde li havia exigit per telèfon que entregués diners de la caixa de l'Ajuntament "a un tercer sense poders de representació" i que ho havia fet en un to "altament despectiu i amenaçant". Una regidora del mateix que partit que l'alcalde va portar el cas a la fiscalia. Ara, el secretari ressalta que en cap moment es va dur a terme cap moviment de caixa no autoritzat, que l'alcalde havia avançat uns diners de la seva butxaca i que el "conflicte" és de procediment administratiu.