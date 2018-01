Detinguts per robar en tres bars i fugir amb un cotxe amb plaques robades

Els Mossos d'Esquadra de les comissaries de Roses i Figueres han arrestat tres persones per tres robatoris amb força en establiments de restauració de l'Alt Empordà

Es dóna el cas que els lladres van fugir en un vehicle que duia unes plaques de matrícula robades el mateix dia a Llagostera.

Els arrestats són tres homes d'entre 18 i 25 anys, de nacionalitat espanyola i veïns del Prat del Llobregat, Blanes i Barcelona i estan acusats de ser presumptes autors de tres robatoris amb força, furt i falsificació de document públic.

Tot es remunta al dia de Reis, al voltant de les tres de la matinada, quan els Mossos van saber que s'havien produït tres robatoris amb força, en pocs minuts de diferència, en diferents establiments de restauració de les poblacions de l'Armentera, Sant Pere Pescador i Castelló d'Empúries.

Amb aquesta informació, els agents van iniciar la recerca d'un vehicle que havien vist per la zona i que coincidia plenament amb el dels autors dels robatoris.

Conducció temerària

El turisme, ocupat per quatre persones, va fugir a gran velocitat per la carretera C-260, realitzant maniobres irregulars i posant en perill alguns usuaris de la via. Finalment, el vehicle va ser aturat per una patrulla policial al terme de Vila-sacra.

En el moment en què els ocupants del cotxe van veure que no podien prosseguir la marxa van intentar fugir a peu. Tot i això, els mossos van aconseguir detenir a tres d'ells.

Els agents van comprovar que els detinguts duien una motxilla amb brides, capses de plàstic, llevataps, licors i monedes, entre altres objectes, que acabaven de sostreure de l'interior dels tres establiments.

A més, es va comprovar que el vehicle, propietat d'un dels detinguts, duia unes plaques de matrícula sostretes el mateix 6 de gener a la població de Llagostera.

Els detinguts va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.