El fotògraf va dir a la policia que fa temps que grava les clientes

Bernat Ramírez, el fotògraf de Cadaqués detingut després que una model denunciés que les gravava mentre es despullaven va dir a als Mossos d'Esquadra que feia temps que enregistrava la seves clientes i va admetre que això era un problema.

El fotògraf va ser detingut per un delicte de descobriment i revelació de secrets i el jtuge el va deixar en llibertat després de passar a disposició judicial. Ara els Mossos, amb l'ordre judicial que els ho permet, estan analitzant tot el material que li van comissar. I també s'investiga si hi ha hagut difusió d'aquestes imatges, que naturalment no compten amb el consentiment de les models.

Segons va informar la SER, les suposades víctimes han creat un grup a les xarxes socials per compartir la seva experiència i de moment ja en son una vuitantena.

L'home, que té més de 20 anys de trajectòria professional com a fotògraf, va ser denunciat per una de les seves clientes davant els Mossos de la comissaria de Roses. Algunes d'elles han creat un grup a les xarxes socials per coordinar-se i compartir el seu cas i imatges que es podrien utilitzar com a prova contra aquest fotògraf.

Diverses de les dones temen que aquest home va col·locar almenys dues càmeres ocultes a la zona on es canviaven de roba per fer sessions fotogràfiques.