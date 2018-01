El grafit d'un dofí decora la biblioteca de Figueres

Aquesta tarda encara sou a temps de passar per la @BiblioFigueres i veure com Cristina Lliurat treballa en un #grafitti que ens encanta! I el 3 de gener (16-19 h) l´artista realitzarà un taller per apropar l´art urbà als joves (14-18 anys). Inscripcions a: https://t.co/GjVGAP53oM pic.twitter.com/BFcVHLuI0e