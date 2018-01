Castelló crearà un organisme per a la gestió turística

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha encarregat un estudi per a la creació d'un organisme de Gestió Turística. L'objectiu, segons el consistori, és marcar un full de ruta amb una estratègia clara i consensuada de la direcció cap a on s'han d'enfocar les polítiques i accions en matèria de turisme.

Al mateix temps, es volen posar les bases d'un nou model que permeti fer front als canvis en el sector turístic i comercial amb una visió compartida per tots els agents que formen part de la cadena de valor turística i comercial de la ciutat.

L'Ajuntament considera «de vital importància» les aportacions dels diferents sectors del municipi i, per encaminar-se cap a la creació de l'organisme, ha convocat per aquest divendres 12 de gener una reunió de treball coordinada per la Consultora SDC, que està realitzant el projecte.



Trobada amb els sectors

La finalitat de la reunió és conèixer l'opinió del sector en relació als reptes de futur del turisme a Castelló d'Empúries i Empuriabrava i del model d'organització de gestió turística de la zona. Hi participaran els sectors d'allotjament, immobiliari, oci, lleure, náutic, comerç, restauració i les entitats del municipi. També es busca donar resposta a les necessitats de les Àrees de Turisme i Comerç i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castelló.