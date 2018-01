Els robatoris a domicilis s'estenen ara als pobles de l'entorn de la Jonquera

Després de la intensa onada de robatoris a domicilis de la Jonquera, part de l'activitat delictiva s'ha traslladat ara als pobles dels voltants. Agullana i Cantallops –a 5 i 6 quilòmetres de distància, respectivament, del municipi fronterer– han viscut en l'últim mes una desena de robatoris en habitatges.

L'últim es va produir a Cantallops el passat 5 de gener mentre se celebrava la Cavalcada de Reis al centre del poble, de poc més de 300 habitants. Els lladres van aprofitar l'esdeveniment per accedir a l'interior de la casa ubicada al nucli urbà. Aquest va ser el quart robatori que es produïa en el municipi en l'últim mes i va fer saltar les alarmes entre els veïns.

En el cas d'Agullana, amb poc més de 800 habitants, l'alcaldessa Marina Gotés assegura que se'n van produir «quatre en cinc dies i a plena llum del dia» el passat mes de desembre. Diners i joies és el principal botí que els lladres s'emporten de les cases assaltades.

Els fets van ser denunciats als Mossos d'Esquadra, els quals han obert una línia d'investigació que hauria d'acabar amb la detenció dels lladres, tot i que de moment no hi ha arrestats.

Les càmeres, possible solució

Els alcaldes d'ambdós municipis coincideixen que és una situació preocupant. El batlle de Cantallops, Joan Sabartés, assegura estar «realment amoïnat» per l'augment de robatoris en el seu poble.

L'Ajuntament cantallobenc, després de mantenir converses amb els Mossos, estaria estudiant la possibilitat d'instal·lar càmeres de seguretat a les dues vies principals d'entrada al poble.

Per la seva banda, l'alcaldessa d'Agullana, Marina Gotés, coincideix amb el seu homòleg cantallobenc en la gravetat del problema i assenyala la manca de recursos dels Mossos. «Fan una feina excel·lent, però els pocs mitjans que tenen els destinen a la Jonquera i els altres pobles ens quedem amb una mà davant i l'altra darrere», diu Gotés.

A més, l'alcaldessa veu en la col·laboració ciutadana una eina per combatre els robatoris. «Mai està de més recordar als veïns que obrin els ulls per tal d'avisar els Mossos davant qualsevol moviment sospitós», explica.

També assegura que s'han detectat petits furts, com ara d'eines de l'hort o motors, que no es denuncien, motiu pel qual «la taxa de robatoris és minsa» i insisteix en la necessitat de denunciar.

Relació amb la Jonquera

Els robatoris de Cantallops i Agullana s'han produït paral·lelament als de la Jonquera. Aquests van fer sortir els veïns al carrer per reclamar més seguretat i vigilància i van acabar creant una plataforma veïnal per exigir una major implicació de l'Ajuntament.

Malgrat la coincidència en l'espai-temps, els Mossos no es pronuncien, per ara, sobre si els robatoris de Cantallops i Agullana estarien relacionats amb els de la Jonquera. De la investigació se n'encarrega la Unitat d'Investigació de Figueres i de moment no hi ha cap detingut.

Els alcaldes, que han estat en contacte amb els Mossos, parlen d'una possible «banda organitzada», segons Sabartés, i d'un problema «global a tot Catalunya», diu Gotés.

Municipis petits com Agullana i Cantallops no compten amb cap presència policial en el dia a dia i la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Jonquera ha de donar cobertura a tots els pobles dels voltants.