Denuncien la construcció d'un mur «il·legal» dins el Parc Natural del Montgrí

El grup d'ICV-EUiA de l'Escala va denunciar ahir la construcció d'un mur de pedra que talla el pas d'una via pecuària, dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a la zona de les Corts i dins del terme municipal de l'Escala.

Els ecosocialistes consideren que la construcció d'aquest mur és «il·legal» perquè vulneraria la normativa urbanística que regula aquesta zona. A més, creuen que s'ha fet amb la connivència de l'equip de govern de l'Escala.

El portaveu d'ICV-EUiA, Albert Pons, veu «evident que es tracta d'una obra nova, d'un particular que ha tancat el perímetre de la seva propietat». Una construcció que no respondria a cap activitat d'interès per al parc i que «limita el dret de pas d'un camí ramader preexistent».

Asseguren que la paret és il·legal perquè incompleix l'article 4.1 de la Llei 15/2010 aprovada pel Parlament de Catalunya. «A aquesta zona hi és aplicable el règim urbanístic del sòl no urbanitzable», apunten els ecosocialistes. A més, estaria només permesa la rehabilitació de construccions preexistents i de noves només vinculades a determinades activitats econòmiques. Uns requisits que la paret no compliria i que a més s'estaria «privatitzant un bé de domini públic», afirmen.

El partit denuncia que el govern de l'Escala hagi permès la construcció del mur «tenint en compte que el regidor de Medi Ambient, l'Àngel Rodríguez, va ser un dels defensors del Parc Natural i que l'actual alcalde era regidor d'Urbanisme quan se'n va fer la declaració».

Així, l'agrupació considera que aquesta obra ha comptat amb la connivència de l'equip de govern. «Fa mesos que el govern és coneixedor de la situació. El 27 de gener del 2017 un veí va entrar una instància a l'Ajuntament en què es queixava de la situació i alertava de la il·legalitat de la construcció. Tanmateix, no va rebre mai resposta», assegura Pons. Des d'ICV-EUiA asseguren també tenir constància d'una reunió de l'alcalde amb un veí durant el primer trimestre de l'any, en la qual se li hauria comunicat diverses problemàtiques al voltant de l'obra. Finalment, fins i tot el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, i tècnics del consistori s'haurien reunit amb veïns a peu d'obra abans de l'estiu, mantenen les mateixes fonts d'ICV-EUiA. «Malgrat totes aquestes advertències, en cap moment l'equip de govern ha aturat les obres, les quals continuen a dia d'avui», etziben. Des del partit també s'apunta a un elevat cost econòmic, no només ambiental. «Per tal de restaurar l'espai, la indemnització que s'haurà de pagar al propietari serà elevadíssima», diuen. Uns costos que, diuen, serien menors si s'hagués estudiat el cas i aturat l'obra.