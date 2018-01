Els diners de Boadella: 400 euros en bitllets de tren i flors per als avis

La polèmica està servida a Boadella i les Escaules, després que el secretari posés en coneixement dels regidors que l'alcalde, Frederic Minobis, li hauria exigit que retirés diners en efectiu de la Corporació sense cap autorització signada. Dos dels interrogants que planen sobre els fets són la quantitat de diners a retirar i el seu destí.

«Prop de 400 euros per despeses en bitllets de tren a Barcelona o flors per a la gent gran », va admetre l'alcalde en declaracions a Diari de Girona, uns diners que hauria avançat ell mateix amb fons propis, tal com va assegurar el secretari i posteriorment el batlle.

En el segon i últim escrit que el funcionari va fer arribar als regidors, el 5 de gener assegurava que «les ordres donades per l'alcalde pretenien l'abonament d'uns imports en efectiu que ell mateix havia avançat dels seus propis recursos». Una afirmació que contrasta amb la primera missiva, on narrava que l'alcalde «ha exigit de forma verbal l'entrega a un tercer sense poders de representació d'una quantitat de diners a retirar de la caixa d'efectiu».

Les possibles irregularitats que s'assenyalaven inicialment, el secretari les va acabar atribuint a «un malentès» amb l'alcalde i va assegurar que «en cap cas» Minobis hauria realitzat cap irregularitat administrativa comptable. El batlle de Boadella es remet a l'escrit que es va enviar des de l'Ajuntament quan se li pregunta per la conversa que hauria mantingut amb el funcionari el passat 15 de desembre i durant la qual l'hauria instat a retirar la quantitat i entregar-la després.

Minobis dona per tancada la polèmica després que s'enviés la segona carta signada pel secretari de Boadella, en data de 5 de gener, en la qual s'intenta treure ferro a l'assumpte. «Ja ho diu la carta que no hi ha cap il·legalitat», diu Minobis. En l'escrit, el funcionari assegura que el conflicte «es va produir per un motiu de procediment administratiu en ser requerida l'autorització i rebut signats que en aquell moment no es trobaven disponibles» i s'hi afegeix que els càrrecs electes «no estan requerits a conèixer el detall dels procediments administratius».



Explicacions en el ple

La regidora Marina Ramió va reaccionar als esdeveniments sol·licitant la celebració d'un ple extraordinari per tal que s'aclarís el destí dels diners, una petició que s'estudiarà. «Tenim previst reunir-nos per decidir si es convoca o no, perquè la instància d'una regidora sola no és suficient per obligar a convocar la sessió» argumenta. El batlle també s'ha compromès a facilitar l'accés als comptes municipals del 2017 a Ramió. «No tenim res a amagar, pot venir a consultar el que vulgui» va assegurar Minobis després que la regidora presentés una instància on demanava accedir a l'estat de comptes del 2017. La regidora que va portar el cas a la fiscalia «no es creu» la segona versió del secretari i també vol que s'informi de tot moviment administratiu del 2018.