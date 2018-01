Retornen els CD que un cor de l'Escala havia enviat als «Jordis»

Impotència és el que sent el Cor Indika de l'Escala després que els funcionaris de la presó de Soto del Real els retornessin els dos CD de Nadales que havien enviat a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La coral també va enviar-ne dos més a Estremera, dirigits a Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

Presons va retornar el passat 4 de gener la meitat dels paquets en considerar que no complia els requisits de seguretat. «Volíem aportar una mica de sol, sal, mar, afecte i molt d'agraïment», explica la Montserrat Caldés, membre del cor escalenc.

Els CD els van enviar acompanyats d'un escrit cadascun on transmeten el seu suport.

Malgrat no haver passat els controls de seguretat, el cor Indika no es rendeix i ho tornarà a intentar «amb un altre sobre més lleuger». A més, el director de la formació musical, Ramon Manent, es concentra cada migdia davant de l'església per interpretar El Cant dels Ocells amb flauta de bec, una manera més de protestar contra una situació que consideren injusta.

El Cor Indika el formen 35 cantaires i durant els 18 anys de vida han treballat per la recuperació de les cançons populars i marineres.