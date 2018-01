Comença la reurbanització de la zona comercial de l'Escala

L'Ajuntament de l'Escala ha iniciat les obres de millora del tram baix del carrer Enric Serra, des de la plaça de l'Església fins a la placeta del Peix. Es tracta del tram més comercial d'un dels carrers principals del nucli antic i, d'aquesta manera, el consistoi defensa que es dona coherència a la connexió entre dues de les actuacions fetes els darrers anys en d'altres vials. Continuarà essent un carrer obert al trànsit rodat, però el vianant hi guanyarà protagonisme amb el vial en plataforma única. S'aprofita l'obra per soterrar el cablejat elèctric, la renovació de la canalització de sanejament i la creació d'una nova canonada d'aigües pluvials. Els treballs finalitzaran per Setmana Santa.