Roben mil euros a Froilán, el nebot de Felip VI, i enxampen el lladre a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha detingut a la Jonquera el lladre que presumptament va robar en un bingo més de 1.000 euros al nebot del rei Felip VI, Froilán de Marichalar.

El robatori va produir-se el 6 de desembre i, un mes i dos dies després, els agents de la Jonquera han enxampat el presumpte lladre. Aquest tenia una ordre de recerca i detenció vigent per part de la Policia Nacional de Madrid, que és qui porta la investigació del cas.

L'arrestat és un ciutadà romanès, I.A.B, de 37 anys, el qual tenia l'ordre per ser el suposat autor del furt al Bingo Canoe de Madrid.

El fill de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, el 6 de desembre havia anat a la sala a apostar ja que aquell dia es jugava un partit de la Champions League que enfrontava el Reial Madrid i el Borussia de Dortmund.

Una aposta que finalment no van poder fer ja que, segons van denunciar, Froilán i els seus amics portaven un sobre amb els diners, un embolcall que els va desaparèixer. Segons ha pogut saber Diari de Girona, gràcies a la investigació duta a terme per la Policia Nacional i amb les imatges de videovigilància es va poder saber qui era l'individu que va perpetrar el robatori.

A 740 quilòmetres de Madrid

Un cop identificat, la Policia Nacional de Madrid va poder emetre una ordre de cerca i detenció que ha donat els seus fruits aquesta setmana. A uns 740 quilòmetres del succés, a la frontera entre Espanya i França.

La detenció es va produir aquest dimarts pels volts de les vuit del vespre a l'autopista AP-7 en sentit França, on agents de la Guàrdia Civil de la Jonquera hi estaven fent un servei fiscal. En aquell moment van observar un vehicle amb matrícula espanyola, en el qual només hi anava una persona. Aquest turisme es dirigia cap a França.

Els policies van ordenar-li que s'aturés i, després d'escorcollar el vehicle i identificar el xofer, van descobrir que aquest comptava amb una ordre de recerca i detenció de la Policia Nacional de Madrid. Els agents es van posar en contacte amb la Unitat que va emetre l'ordre i el van arrestar.

L'home va resultar ser el suposat autor del robatori al nebot del rei Felip VI, al Bingo Canoe de Madrid. Els agents van fer les diligències corresponents, que juntament amb el detingut, van ser entregades al jutge.

Froilán, a la dreta de la imatge, en l'última imatge difosa de la família reial - Foto: Casa Real

Froilán ha protagonitzat diverses polèmiques en els últims anys que l'han dut a la premsa rosa.