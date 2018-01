Les explicacions, als veïns

Ahir vaig obrir el Diari de Girona, la meva sorpresa és que el senyor alcalde Frederic Minobis diu que els diners que suposadament es van extreure sense cap irregularitat,tot i la carta del senyor interventor del dia 15 de desembre de la que després es va retractar, el senyor Frederic ens explica que ell no ha comés cap irregularitat i que la quantitat eren 400 euros i anaven per flors per als avis i bitllets de tren a Barcelona?

Demano que com a regidora aquestes factures se'm presentin i també que expliquin per què han servit aquests bitllets de tren a Barcelona segons el senyor alcalde i per què volia fer servir les flors.

Al parc de l'horta s'han deixat morir els arbres per no cuidar-los, o a la sala de Boadella fa setmanes que el lavabo de dones no va i el senyor Frederic sembla que poc li importa.

Les explicacions es donen al ple i als veïns i també contestant les instàncies presentades, no em serveix de res que surti en un article donant explicacions a un periodista quan a la mateixa regidora de la corporació no se li ha donat.

I flors per a la gent gran?

Senyor Frederic, les festes de la vellesa van ser amb les festes majors i no hi ha cap festa prevista en poc temps, així que no lliga?



Les explicacions, en un ple

Senyor Frederic, si no ha fet res irregular li demano que em presenti les factures d'aquestes gestions i, ja de passada, que convoqui un ple extraodinari, convocant també tots els boadellencs i escaulencs per donar les explicacions pertinents i mostrar les factures de les gestions realitzades aquell 15 de desembre i, ja de passada, ensenyar l'estat del comptes de l'Ajuntament del passat 2017.

Si no ha comès cap irregularitat, no ha de tenir cap tipus de por de mostrar els boadellencs i escaulencs el que fa amb els seus diners i així ens pot explicar als ciutadans el perquè de la deixadesa dels dos municipis.