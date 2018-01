Un home acaba intoxicat per fum en un incendi a casa seva a Empuriabrava

Un veí d'Empuriabrava va resultar intoxicat per inhalació de fum per un incendi a casa seva. Sortosament, l'home, de 55 anys, va inhalar poc fum i el SEM el va evacuar en ambulància en estat lleu a l'hospital comarcal de Figueres. El succés es va desencadenar pels volts de dos quarts de sis de la matinada al sector de Sant Maurici d'Empuriabrava, en una casa situada al número 17B. A la planta baixa va cremar un sofà i, de retruc, el que hi havia al voltant. Els Bombers, que s'hi van desplaçar amb quatre dotacions, van extingir el foc. L'incendi era a la planta baixa però el fum es va desplaçar per tot l'immoble i els efectius d'extinció d'incendis van haver d'airejar la zona. A causa del fum, un home de 55 anys va resultar ferit. El SEM el va evacuar a l'hospital amb una de les dues unitats desplaçades fins al lloc. En aquest succés, també hi va treballar la Policia Local de Castelló.