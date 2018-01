Figueres decideix els pressupostos participats amb només 500 vots

Els primers pressupostos participats de Figueres van comptar amb una participació de l'1,33% dels figuerencs. En total es van comptabilitzar 494 vots sobre un cens de 37.075 ciutadans amb dret a vot, els quals han decidit una vintena d'inversions per a la ciutat.

L'Ajuntament de Figueres va presentar ahir els resultats de les votacions d'aquesta primera experiència amb els pressupostos participatius. Els 750.000 euros amb què es van pressupostar es repartiran entre els 23 projectes guanyadors, dividits en les 8 zones en què s'ha separat Figueres. Són majoritàriament inversions en millores de l'espai públic que s'hauran d'executar durant aquest 2018.

Referent a la participació, el regidor de participació ciutadana, Francesc Cruanyes, va manifestar «l'alta satisfacció» amb què s'ha desenvolupat la primera edició i va destacar «l'absoluta transparència» ja que «el govern no hi ha interferit en cap moment i els resultats són fruit exclusivament de la voluntat dels veïns». Pel que fa a la implicació dels figuerencs, Cruanyes hi afegia que en altres municipis «la participació oscil·la entre l'1% i el 2%», per la qual cosa «superar-ho ja és una bona xifra».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va insistir en el compromís de l'equip de govern de donar continuïtat als pressupostos participats -hi ha una partida prevista per enguany- i es va mostrar confiada que les xifres de participació milloraran amb el pas del temps.



Els projectes guanyadors

La inversió es manté similar a cada sector i oscil·la entre un mínim de 85.000 euros i un màxim de 100.000. Les actuacions més votades són la creació d'un camí verd per a vianants i bicicletes entre la plaça del Cementiri i la rotonda de la Ronda Sud (229 vots), l'adequació de la plaça de l'Estació (205 vots) i l'habilitació d'un vial de vianants protegit al carrer Cabanes i al Camí Vell de Vilatenim (169 vots). També s'invertirà en l'adequació de l'esplanada d'aparcament del Castell de Sant Ferran, millorar la continuïtat dels carrils bicis de l'Olivar Gran, millorar la senyalització turística a l'estació d'AVE o millorar la plaça de la Creu de la Mà.

De cada zona s'han triat els dos projectes més votats, complementant-los amb altres millores amb un cost que permetés assolir la mitjana de 90.000 euros destinats a cada circumscripció. Així, es poden trobar sectors amb cinc projectes quantificats en menys de 20.000 euros i d'altres amb inversions més costoses.

De la calendarització i execució de les obres se n'encarregarà a partir d'ara l'àrea d'urbanisme. Encara no s'ha fixat quina serà la primera actuació.