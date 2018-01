Figueres estrenarà Parc de Bombers al juny

Les obres de reforma i ampliació del Parc de Bombers de Figueres avancen a bon ritme i Interior preveu que acabin el proper mes de juny, tal i com preveu el calendari de treballs. La intervenció es va iniciar el mes de juliol passat i la voluntat és que les instal·lacions estiguin plenament operatives al llarg d'aquest 2018.

El director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, l'alcaldessa Marta Felip i el cap de la Regió d'Emergències de Girona, Antoni Rifà, van visitar ahir les obres. En l'atenció als mitjans, Ballesta es va mostrar prudent amb els terminis però va assegurar que espera que per a la propera campanya d'incendis «si les obres no estan acabades, estiguin molt al dia».

L'actuació, pressupostada en gairebé 1,15 milions d'euros, inclou la millora de la zona de cotxeres (fins ara molt deteriorada), fer-hi un magatzem, un gimnàs i una zona per als equip de protecció. També s'han enderrocat part de les antigues instal·lacions d'una sola planta i s'hi aixecarà un nou edifici a dos nivells de 285 metres quadrats amb un punt de control, els vestidors, dormitoris, cuina i menjador. En total, l'equipament passarà dels 1.062,36 m2 actuals als 1.295,10.

Els treballs també han obligat a traslladar els efectius del parc i ubicar-los en mòduls prefabricats mentre durin les obres de reforma.



Una actuació reivindicada

La intervenció al parc ha estat llargament reivindicada. Els efectius reclamaven que es construís un equipament nou però, finalment, Interior va optar per reformar i ampliar en part les instal·lacions actuals. De fet, el passat mes de març els professionals del centre van organitzar una botifarrada reivindicativa per reclamar un «parc digne» que servís com a centre operatiu de tota la comarca.

I és que denunciaven que l'equipament queia a «trossos» i van demanar que s'acceleressin els treballs de millora. Ballesta va remarcar que es tracta d'un parc «molt important» a la demarcació i va recordar la tasca de «punt base» que va exercir durant els incendis que van afectar l'Alt Empordà l'any 2012. En aquest sentit, va dir que les obres «permetran que estiguem al dia i al segle XXI». De fet, el centre dona servei a 40 municipis de la comarca on viuen aproximadament unes 75.000 persones.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va avançar que l'Ajuntament preveu una millora de l'entorn centrada al carrer Via Làctia amb la voluntat de facilitar l'accés als vehicles i als vianants. «Es tracta d'un punt molt transitat que connecta amb diversos equipaments», va detallar.

Les obres es van iniciar amb un termini d'execució d'onze mesos i, segons Interior, s'estarien desenvolupant sota els terminis establerts. La previsió és que abans de l'estiu ja es puguin estrenar les noves instal·lacions amb les quals es renova el parc.