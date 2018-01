Inicien les obres de millora del port pesquer de Roses

El port pesquer de Roses on s´han iniciat les obres.

Ports de la Generalitat ha iniciat aquesta setmana les obres de reparació del port pesquer de Roses que consistiran en la renovació del moll de Ribera, el dels magatzems dels pescadors i el pantalà de pesca amb l'objectiu d'impulsar el servei de pesca i xàrters nàutics.

El projecte, valorat en 680.000 euros, es va licitar el passat mes d'agost i tindrà un termini d'execució de quatre mesos. L'actuació està inclosa al Pla d'Inversions de l'empresa pública de 2014-2017. El president de Ports, Ricard Font, ha assegurat que la inversió en aquest sector busca «generar economia, llocs de treball directes i indirectes i donar més oportunitats per als rosincs».

Els treballs s'han iniciat al sector pesquer i al pantalà on amarren les embarcacions petites. Per tal que els pescadors puguin continuar amb les seves activitats, les barques de tresmall i les de teranyina s'han traslladat temporalment a un altre punt de la dàrsena pesquera mentre durin les obres.

Les actuacions consistiran en la reparació estructural de les tres infraestructures. Després, es renovarà el paviment a les tres superfícies, així com els norais o punts d'amarratge per a les embarcacions i se substituiran tant en els dos molls com en el pantalà.



Una millor integració de l'espai

El projecte continuarà en el primer tram del moll de Ribera on s'amarra la nàutica popular. En aquest punt, es col·locarà un graó de fusta longitudinal per accedir millor des del moll a les embarcacions petites. A més, el moll de Ribera també es dotarà de mobiliari urbà i jardineres. L'actuació convertirà la zona de ribera en un espai més integrat amb l'entorn urbà, potenciant l'encaix del port pesquer de Roses i el teixit urbà amb més espais ciutadans.

El president de Ports, Ricard Font, ha assegurat que «Roses és un exemple de port referent on nàutica, pesca, creuers, activitat industrial, comercial i de restauració conviuen, generant oportunitats i valor per a tothom i per a la pròpia ciutat».