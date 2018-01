Projectes fallits: al sector oest s'hi preveia un multicinema

? La bossa de terreny entre el centre i l'Olivar Gran va ser objecte el 2003 d'una previsió de creixement per a la ciutat que preveia la construcció de fins a 1.100 habitatges. El barri va ser construït de forma aïllada de la resta de Figueres i la iniciativa privada havia de permetre donar-li continuïtat. A banda d'habitatges i una nova vialitat, s'hi preveien fins i tot zones d'oci com un multicinemes, un supermercat i establiments de restauració diversos. Una de les qüestions que va quedar també aparcada va ser el multicinemes, mentre que també estava prevista una connexió viària, una ronda urbana per l'oest de Figueres que unís la Nacional II pel Rally Sud amb la carretera d'Olot, tot creuant el sector sud-oest de Figueres.