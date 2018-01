La Sareb impulsa un sector de Figueres aturat per la bombolla immobiliària

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) té previst reprendre el pla per desenvolupar l'Olivar Gran de Figueres, una gran àrea avui amb solars buits i degradats que fa uns anys havia de convertir-se en una de les cinc àrees de creixement al sector oest. La zona és avui una esquerda entre Figueres i Vilafant que amb l'impuls del pla s'espera resoldre amb la unió dels dos termes municipis.

El Pla parcial del sector Els Olivars es va aprovar definitivament el 5 de novembre de 2008, però al seu pas per la Comissió Territorial d'Urbanisme es va quedar pendent de realitzar algunes modificacions.

L'aturada general de grans promocions immobiliàries, com la del Parc de les Aigües o a l'Olivar, va frenar les previsions de creixement del sector.

El propietari majoritari actual dels terrenys és la Sareb, ha informat l'Ajuntament. La societat va realitzar les modificacions demanades al pla per part de l'administració. S'ha hagut de tramitar aspectes relacionats amb la xarxa d'aigües. L'Agència Catalana de l'Aigua ha considerat que es pot connectar a la xarxa de la ciutat.

L'Ajuntament, doncs, complert tot el que es demanava, ha aprovat recentment el text refós, els canvis i ha tramès l'expedient a Urbanisme.



Desenvolupament dels vials

El tràmit permet preveure a un termini curt l'inici del desenvolupament del sector amb la creació de vials, els serveis i la posterior construcció d'habitatges amb una densitat que serà elevada.

La regidora no adscrita Núria Galimany va constatar durant l'aprovació del tràmit que és una molt bona oportunitat per a Vilafant i Figueres perquè urbanitzar el sector voldrà dir enllaçar els dos termes amb unes bones connexions.

El regidor de Compromís, Òscar Vergés, es va manifestar en el mateix sentit, recordant que amb l'esclat de la bombolla immobiliària va quedar tot aturat i que es va arribar a convertir en un punt on s'abocaven escombraries. Ara hi haurà un continu urbà.



Temor als pisos buits

Des d'ERC, però, la regidora Agnès Lladó va posar sobre la taula que «el fet que hi hagi pisos no vol dir que s'ocupin». En aquest sentit, va recordar que van quedar altres promocions aturades, com el Parc de les Aigües o a la Marca de l'Ham, on «estan sense edificar, sense construir» i, per tant, tenen dubtes que es creï un nou espai. A més, va afegir que consideren que seria millor elaborar un POUM on s'abordi el creixement de la ciutat i no a través d'un nou pla.

L'alcaldessa, Marta Felip, va recordar que els terrenys són actualment urbanitzables i que el nou POUM no preveu crear-ne de nous sinó «acotar el que tenim, relligar-ho i rehabilitar, aquesta seria la filosofia del nou».

Per a Felip, «aquest ja ve d'un sòl urbanitzable de fa molts anys i considerem idoni que s'acabi de desenvolupar per lligar amb la trama urbana de Vilafant i que no quedi lligat d'un sol punt».

El sector de l'Olivar Gran està urbanitzat en diversos sectors en el marc d'algun dels cinc plans parcials que es van desenvolupar i que han permès connectar amb Vilafant per algun sector.



Pendent d'urbanitzar

En un dels punts, proper a l'IES Olivar Gran i al CEIP Maria Àngels Anglada, en canvi, hi ha solars buits i els vials estan per urbanitzar i connecten malament amb la població veïna.

La riera del Rec Susanna es converteix en la línia que separa els dos termes municipals. És aquí on està previst créixer.