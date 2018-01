Cistella xifra en 2,7 milions i Navata en 500.000 euros els danys provocats pel tornado

Els ajuntaments de Cistella i Navata han quantificat els danys provocats pel tornado que va afectar aquests dos municipis i Terrades el passat 7 de gener.

A Cistella, la xifra s'enfila fins als 2.737.893 euros amb 52 famílies afectades i 13 edificis municipals malmesos. Navata calcula que els danys se situaran al voltant dels 500.000 euros, la majoria es concentren en instal·lacions agrícoles.

En el cas de Terrades, el fenomen natural va afectar 18 particulars, dues granges i el santuari de la Salut. El consistori, però, encara no ha tancat quantitats econòmiques.

L'alcalde de Cistella, Enric Gironella, ha explicat que continuen treballant per aconseguir que es declari "zona catastròfica" i que l'Ajuntament oferirà a "cost zero" els permisos d'obra per reparar els edificis afectats.