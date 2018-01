L'abstenció d'ERC facilita l'aprovació dels pressupostos municipals de Vilafant

Esquerra Republicana de Vilafant ha permès l'aprovació dels pressupostos 2018 del municipi després que el document hagi inclòs algunes propostes que els republicans consideren estratègiques. En aquest sentit, el pressupost vilafantenc inclou projectes com la millora de l'entorn del pavelló poliesportiu, un pla de voreres per arranjar les que es troben en mal estat o la finalització i execució del Pla Especial dels Horts. ERC Vilafant s'ha abstingut per evitar el bloqueig dels comptes municipals.

El portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Vilafant, Sergi Palomeras, ha explicat que "hi ha propostes que no se'ns han acceptat amb l'argumentació que molts recursos ja estaven compromesos i, per aquest motiu i altres, queda clar que aquests no són els pressupostos que Esquerra hauria aprovat".

Palomeras afegeix que "tot i això, i tal com estem fent des del primer dia, la nostra voluntat és treballar pel poble i no volíem que es bloquegessin els comptes municipals. A partir d'aquí, i com s'han inclòs algunes de les nostres propostes hem decidit abstenir-nos per permetre la tramitació dels comptes municipals".

Amb vista al futur, i fent també un balanç dels dos anys i mig de l'actual mandat, el portaveu republicà deixa clar que "a poc a poc es van fent, sense estar governant, molts dels punts del nostre programa electoral amb el qual ens vam presentar i pel que els ciutadans de Vilafant ens van votar. Som de llarg, el grup de l'oposició que més mocions i més suggerències hem presentat, i d'això, ens en sentim molt orgullosos perquè és una obligació i una responsabilitat que ens van delegar els vilafantencs amb els seus vots".