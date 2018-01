L'acusat d'intentar violar una noia a Figueres i amenaçar-la amb tallar-li el coll amb un tros de vidre nega els fets

Vist per a sentència el judici contra l'acusat d'intentar violar una noia al replà d'un bloc de pisos abandonat del carrer Peralada de Figueres i amenaçar-la amb tallar-li el coll amb un tros de vidre. El cas, que es va començar a jutjar a l'Audiència de Girona el 19 de desembre, es remunta a la matinada de l'11 de març del 2017.

La víctima ha detallat que va conèixer l'agressor aquella mateixa nit en un bar perquè tenien amics en comú. Van continuar la festa junts al pis abandonat i va ser allà on, relata, l'acusat la va intentar violar. La noia va aconseguir fugir fins al replà, on una veïna va sentir els seus crits d'auxili i va avisar la policia. El processat nega els fets. Assegura que no la va intentar forçar i que la noia es va posar "histèrica" quan es va acabar la droga i es va posar a cridar sense motiu. La fiscalia manté la petició de 8 anys de presó i multa de 1.350 euros per delictes d'agressió sexual i lesions. La defensa demana l'absolució.