Les 675 places de zona verda i blava de Figueres, en marxa a la primavera

Les 675 places d'aparcament en zona verda i blava del barri de la Creu de la Mà de Figueres començaran a funcionar aquesta primavera. L'Ajuntament de Figueres calcula que entre el mes de març i abril ja s'hauran pintat i senyalitzat.

En l'últim ple celebrat dijous passat, l'alcaldessa Marta Felip va assegurar que els nous estacionaments es podran començar a utilitzar d'aquí a tres mesos. La primera experiència amb els aparcaments en zona verda va ser al barri d'Enric Morera, «la bona percepció dels quals ha fet que barris dels voltants, com és el de la Creu de la Mà, s'apuntin a la iniciativa», va explicar Felip.

En total seran 625 places de zona verda pels veïns i 50 de blava pels comerços. Per establir-ne la quantitat i la ubicació s'ha fet un estudi tècnic que culminarà amb la senyalització final de les places d'aparcament. La intenció de l'Ajuntament és ampliar les d'ús prioritari per a residents a altres punts de la ciutat.

El proper sector seria l'Eixample, on encara està pendent d'elaboració l'estudi previ. «No hi ha tanta pressió ni demanda com a la Creu de la Mà», argumentava l'alcaldessa, on el nou sistema d'estacionament de vehicles era «prioritari».

La zona verda s'estendrà a la Creu de la Mà perquè, segons l'Ajuntament, és una de les àrees on s'hi ha detectat una manca d'aparcament lliure diürn, poca poca rotació de vehicles i una elevada activitat econòmica. Així, les places pintades de verd seran d'ús prioritari per als residents, mentre que les blaves s'han pensat per una finalitat comercial.



Noves places gratuïtes

La transformació de l'estacionament anirà acompanyada de la creació d'un nou aparcament dissuasiu per reduir el trànsit al centre de Figueres. L'Ajuntament convertirà els jardins de l'antiga presó i l'aparcament dels funcionaris del recinte per convertir-lo en un pàrquing dissuasiu. D'aquesta manera, s'oferirà espai gratuït a la zona per aquells que no siguin residents.

Com ha explicat anteriorment l'alcaldessa, la previsió és que les obres es duguin a terme durant el primer sembre d'aquest any i que coincideixi amb la posada en funcionament de les 675 places de zona verda i blava al barri de la Creu de la Mà, on s'ubica l'antic centre penitenciari, inoperatiu des del 2014.

L'Ajuntament fa temps que vol descongestionar de trànsit el nucli urbà de Figueres i per això continua buscant solars buits per convertir-los en estacionaments dissuasius i que s'afegeixin als ja existents a la carretera de Llançà i al parc de les Aigües.