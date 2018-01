L'acusat d'amenaçar una noia de tallar-li el coll i intentar violar-la nega els fets

Vist per a sentència el judici contra l'acusat d'intentar violar una noia al replà d'un bloc de pisos abandonat del carrer Peralada de Figueres i amenaçar-la amb tallar-li el coll amb un tros de vidre. Ahir, durant la segona jornada del judici que va començar el 19 de desembre, van declarat la víctima i l'acusat. El cas es remunta a la matinada de l'11 de març del 2017. La fiscalia manté la petició de 8 anys de presó i multa de 1.350 euros per delictes d'agressió sexual i lesions. La defensa demana l'absolució. L'acusat nega l'agressió sexual.

La víctima va detallar que va conèixer l'agressor aquella mateixa nit en un bar perquè tenien amics en comú. Van estar prenent unes copes plegats i també consumint cocaïna. Després d'estar un parell d'hores tots quatre junts al bar, van decidir marxar i van anar a casa de l'altra parella. Segons va declarar la denunciant, allà van continuar prenent alcohol i drogues fins que «es van acabar» i van decidir anar a buscar més cocaïna. L'home la va portar fins a un bloc de pisos abandonat del carrer Peralada de Figueres.

Va ser allà on, relata, l'acusat la va intentar violar. La víctima se'l va poder treure de sobre i fugir fins al replà però, segons va relatar, el processat havia tancat la porta amb clau i no podia sortir.

Pocs després, l l'acusat va arribar on era ella. «Duia un tros de mirall trencat, amb una mà em subjectava el coll i a l'altra hi tenia el vidre apuntant cap a mi», va explicar. Els crits de la noia van alertar una veïna, que va avisar la Guàrdia Urbana.

La fiscalia sosté que quan els agents van arribar, van haver de trencar la porta amb una pota de cabra per alliberar la dona. L'home va fugir escales amunt i es va trencar el peu saltant pel teulat. Els agents el van detenir poc després. L'home sosté que la víctima es va posar «histèrica» perquè no tenien més cocaïna i es va posar a cridar sense motiu.

El processat no ha sabut explicar per què la Guàrdia Urbana el va veure subjectant un tros de vidre trencat. Assegura que no tenia cap lesió ni tall a les mans.