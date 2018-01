El nou CAP de Figueres estarà acabat el mes de maig

El nou Centre d'Atenció Primària (CAP) del carrer Nou de Figueres, batejat amb el nom del metge Josep Masdevall, estarà enllestit el mes de maig vinent, segons les previsions que ha traslladat el Departament de Salut de la Generalitat a l´Ajuntament de Figueres. L'edifici del centre sanitari, situat al sector del Rally Sud, serà una de les obres més importants que s´estrenaran aquest any a Figueres.

L'edifici principal té una superfície de 2.098 metres quadrats, a l´interior de la qual hi haurà una desena de consultes dedicades a la medicina de família i infermeria. El nou CAP figuerenc comptarà també amb una consulta de pediatria amb infermeria pediàtrica, un espai polivalent de consulta odontològica i una àrea de tractament d´extraccions. Les sales de despatxos i reunions acabaran de completar l´edifici.

L'estructura de tots aquests serveis ja està enllestida en un ampli solar on hi haurà cabuda per a un aparcament, que donarà servei a aquest sector de la ciutat.