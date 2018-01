La regidora de Boadella demana els comptes de desembre

La regidora de Boadella i les Escaules, Marina Ramió, que ha posat en coneixement de la fiscalia possibles irregularitats comptables a l'Ajuntament, ha demanat ara que se li facilitin els moviments de la caixa durant el mes passat. També vol conèixer amb exactitud el sou de l'alcalde.

Ramió va entrar ahir una instància on demana la còpia de tots els moviments amb els seus corresponents jutificants. Ho fa després que l'alcalde, Frederic Minobis, justifiqués un intent de treure diners de la caixa (amb la reprovació de l'interventor) sense els tràmits correctes argumentant que eren 400 euros que havia pagat de la seva butxaca per pagar flors d'un acte per a la gent gran. Ramió dubta de les explicacions i vol veure els rebuts.