Atrapen dos membres d'una perillosa banda que havia segrestat un ciutadà basc quan fugien per la Jonquera

La Guàrdia Civil i l'Ertzaintza han alliberat un home a Tarragona que havia estat segrestat a Errenteria per una perillosa organització criminal francesa.

La víctima va ser segrestada en sortir del seu domicili de Guipúscoa i introduït a cops i a punta de pistola en un vehicle, posant rumb a Alacant.

Els segrestadors van exigir a un familiar resident a Màlaga el pagament de 500.000 euros com a condició per no acabar amb la seva vida.

A la Jonquera, la policia va poder detenir dos membres del grup que fugien amb un vehicle llançadora per tal, això pretenien, que no atrapessin els altres dos amb el segrestat a dins del vehicle procedent del País Valencià.

El 2012 la mateixa víctima va ser segrestada per la mateixa organització criminal. En aquella ocasió, la Gendarmeria francesa en col·laboració amb l'Ertzaintza, van aconseguir alliberar-lo a Tolosa (França) intervenint dos fusells d'assalt, una pistola i un revòlver.

Es dóna el cas que el grup criminal quan va notar que la policia estava sobre la seva pista, dos dies després del segrest, va decidir iniciar una precipitada fugida cap França amb l'objectiu d'acabar amb la vida de la víctima a causa del fracàs en les negociacions produïdes entre els segrestadors i el germà que estava sent extorsionat.

Per aquest motiu la policia va establir ràpidament un dispositiu policial amb agents de la Unitat Central Operativa (UCO) i de la Unitat Especial d'Intervenció (UEI) de la Guàrdia Civil, comprovant que tant els segrestadors com la víctima es desplaçaven en dos vehicles amb matrícula francesa. Per tot això, la policia va aconseguir alliberar l'osatge i detenir dos dels segrestadors en una estació de servei de l'Arboç del Penedès (Tarragona).

Pistola "Taser" simulada

L'altre turisme amb el qual fugien els altres membres de les banda feia tasques de vehicle llançadora amb la finalitat d'alertar davant de qualsevol presència policial.

Gràcies a la ràpida actuació i coordinació entre diferents Unitats de la Guàrdia Civil van aconseguir interceptar-los a prop de la frontera, a l'altura del peatge de la Jonquera.

Els agents van arrestar els dos ocupants, els quals portaven una pistola elèctrica tipus taser simulada en un telèfon mòbil i material relacionat amb els fets.

La víctima, que va ser traslladada al centre de salut més pròxim, presentava evidents lesions produïdes pels cops rebuts en el moment del seu segrest.



Ingrés a presó

Els quatre detinguts, d'entre 27 i 40 anys, van ser posats a disposició dels jutjats de Guàrdia dels llocs en què es van produir les detencions i el jutge en va decretaar el seu ingrés a la presó.

La víctima, un cop recuperada, va poder retrobar-se amb la seva família a la seu Territorial de l'Ertzaintza a Oiartzun en presència dels agents de la Guàrdia Civil i Policia Autonòmica Basca que van aconseguir el seu alliberament.

Detenció a Alacant.



Un cinquè detingut

Les indagacions posteriors de la policia han permès detenir dilluns passat a un cinquè home per la seva implicació directe en els fets investigats, en haver facilitat l'ocultació en el seu habitatge de la víctima i els segrestadors durant tot el temps en què aquests es van mantenir a la ciutat d'Alacant. Igualment l'autoritat judicial va ordenar el seu ingrés a la presó.

Les actuacions policials han estat dirigides pel Jutjat d'Instrucció Número 4 de Sant Sebastià en col·laboració amb el fiscal adscrit a aquest mateix jutjat, i dutes a terme per la Secció de Delictes contra les Persones de l'Ertzaintza i l'Equip de Segrestos i Extorsions de la UCO, comptant a més amb el suport de diverses Unitats especials de la Guàrdia Civil com la UEI i el GRS, a més de personal destinat a les comandàncies d'Alacant, València, Zona Catalunya i Màlaga.

Igualment, i dins de les gestions dutes a terme pels investigadors, es van realitzar diversos contactes amb l'oficial d'enllaç de l'ambaixada d'Espanya a París.