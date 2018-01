Atrapen a Vilanova de la Muga el lladre d'una casa de Lloret quan conduïa el cotxe sostret

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han enxampat un lladre que presumptament havia robat en una casa de Lloret i d'on n'havia tret el vehicle que conduïa.

Es trata d'un veí de Castelló d'Empúries de 30 anys i de nacionalitat croata. Va quedar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de robatori amb força.

Tot es remunta al 14 de gener, quant agents de l'Àrea Regional de Trànsit Girona estaven realitat tasques de regulació de trànsit a la carretera GIV-6053, a l'altura del punt quilomètric 2, a la població de Vilanova de la Muga, quan van aturar un turisme amb cinc ocupants a l'interior.

El carnet es autèntic?

El conductor va mostrar als agents un permís de conduir internacional de Bòsnia Hercegovina que, en una primera inspecció, es va sospitar que podria ser fals. Per aquest motiu, els agents el van recollir per analitzar-ne la seva veracitat.

Quan els policies van comprovar la resta de documentació van constatar que el vehicle constava com a robat en un robatori amb força en una casa de Lloret de Mar comès el 23 de desembre de 2017 on, a part del vehicle, també van sostreure altres objectes de valor.

El conductor va manifestar que havia comprat el cotxe per Internet a través d'una plataforma de compravenda d'objectes de segona mà, però que no tenia cap document acreditatiu de la transacció.

Per aquest motiu, van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Els mossos del Grup de Recerca i Documentació de l'Àrea Regional de Trànsit (GRD) continuen treballant per acreditar l'autenticitat del permís de conduir.

El detingut, que tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.