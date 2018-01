L'Ajuntament de Borrassà rep un centenar d'avisos a través d'app

L'aplicació mòbil fa poc més de nou mesos que està en funcionament i durant aquest període l'Ajuntament ha rebut un centenar d'incidències a través del sistema. Els avisos alertaven de desperfectes en l'enllumenat públic, forats a l'asfalt, falta de senyalització, espais públics bruts, arbres sense podar, problemes d'excés de soroll o vehicles abandonats, entre d'altres.

L'Ajuntament valora positivament l'ús que els usuaris fan d'aquesta aplicació per alertar d'incidències ja que fa que els problemes arribin molt ràpidament al consistori, cosa que permet agilitzar-ne la seva solució. Algunes de les incidències les ha pogut resoldre el mateix servei municipal i per a d'altres s'han activat els mecanismes per resoldre-ho.