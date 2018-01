Multat per penjar a xarxes la foto d'un control policial

Multat per penjar a xarxes la foto d'un control policial

Penjar una fotografia d'un control policial a les xarxes socials pot acabar amb una denúncia i una sanció, que pot assolir els 30.000 euros. Això és el que preveu l'anomenada llei mordassa, el text sobre seguretat ciutadana aprovat l'any 2015, en ser una infracció considerada greu.

Això és el que li va passar el divendres de la setmana passada a un veí de Girona que, en veure un control que havien muntat els Mossos de Trànsit a l'AP-7, va decidir pujar al teulat de l'àrea de servei de l'autopista de Garrigàs per immortalitzar-ho i penjar-ho a Internet.

El control dels agents de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Girona s'havia col·locat a l'altura del punt quilomètric 35, dins del municipi de Garrigàs.

Durant el dispositiu els agents van observar que una persona estava fotografiant el control des de la teulada d'una àrea de servei. Poc després van saber que la fotografia estava publicada a les xarxes socials –a Instagram i a Facebook, en una pàgina sobre la col·locació de radars– donant a conèixer el punt del control.

Per aquest motiu, els agents van fer gestions per esbrinar qui havia realitzat la fotografia. Finalment, van poder identificar un home, que estava fent feina de manteniment en un edifici, com a autor de la fotografia i de la seva publicació.

Al denunciat se li va aplicar la llei mordassa per una infracció greu de l'article 36.23 de la LO 4/2015 de la Llei de Seguretat Ciutadana. És un veí de Girona de 23 anys.

Els Mossos asseguren que l'article que aquest home va vulnerar de la Llei mordassa considera que l'ús no autoritzat d'imatges, dades personals o professionals de les autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat que posin en perill la seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions o en risc l'èxit d'un operatiu podrà ser sancionat amb un multa d'entre 601 a 30.000 euros depenent del grau de la infracció.